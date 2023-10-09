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Yükseliş başladı gram altın ne kadar oldu? İslam Memiş 'savaş fiyatlaması' dedi ve uyardı

Yükseliş başladı gram altın ne kadar oldu? İslam Memiş 'savaş fiyatlaması' dedi ve uyardı

Altın yeni haftaya nasıl başladı, yükseliş mi var düşüş mü merak ediliyor. Cuma gününü 1626 liradan tamamlayan gram altında son durum ne? İslam Memiş'ten yatırımcılara uyarı geldi.

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Cuma günü altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü 1.626 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni haftaya da değer kazancıyla başlamasının ardından 1.650 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 2.710 liradan, Cumhuriyet altını 11.080 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da şu sıralarda yüzde 1 artışla 1.850 dolardan işlem görüyor.

Altında talep artıyor

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaların getirdiği tedirginlik, varlık fiyatlarında oynaklığı artırırken, güvenli liman varlıklardan olan altında talebin güçlendiği görülüyor.

Analistler, bölgeden gelecek haber akışının altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam edebileceğini kaydederek, tahvil piyasalarındaki gelişmelerin de yakından takip edildiğini ifade etti.

Piyasa Uzmanı İslam Memiş tv100'de kalene aldığı yazısında şunları kaydetti:

Tabii ki bundan sonra küresel ekonomiler normal işlemeyecek. Dünya genelinde savaşın konuşulacağı bir döneme girdik. Enflasyonun geçici olacağına gerçekten inanmış mıydınız? Maalesef, geçici olan bir şey yok.

Bugünden itibaren piyasada günlük veya aylık işlem yapanlar dikkat etsin. Bir sabah batma ihtimaliniz çok yüksek olur.

Bugün savaş sonrası ilk günümüz. Cuma günü ile bugün arasında ne fark mı var?

Dolar/TL 27,57’den 28,12’ye Avro/TL 29,22’den 29,74’e

Gram altın 1.701’den 1.743’e Ons altın 1.833 dolardan 1.855 dolara yükselirken Borsa 8.464 puandan 7.900 puana geriler.  Dediğim gibi, bugün daha ilk günümüz. Yani, savaş fiyatlaması daha yeni başladı!

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