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Erzurum Teknik Üniversitesi’nde geliştirilen proje patent aldı!

Erzurum Teknik Üniversitesi’nde geliştirilen proje patent aldı!

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) laboratuvarlarında geliştirilen biyomalzeme üretimine yönelik proje Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından onaylanarak patent almaya hak kazandı.

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Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Tuba Yetim’in, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Mevra Aslan Çakır’ın ve Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ayhan Çelikin buluş sahipliği bulunan " UV ile Sertleşen, Biyouyumlu, Süperamfifobik Kaplama " isimli çalışma Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından onaylanarak patent aldı.

Geliştirilen projeye ilişkin açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Tuba Yetim, çalışmada medikal malzemeler ve bazı biyomalzemelerin hem kullanım ömürlerini uzatmak hem de biyomalzemelerin üzerinde olumsuzluk oluşturacak tutunmaların önüne geçmek için cam ve metal malzemeler üzerine kaplanabilecek, biyopolimerik bir kaplama malzemesinin üretildiğini belirterek; “Medikal cihaz ve biyomalzeme kaplamaları, kaplama sektörünün en önemli uygulama alanları arasındadır. Bu alanlarda kullanım yerine göre bazı kaplamalarda biyouyumluluk ve yüksek hidrofobiklik aranan özellikler arasındadır. Günümüzde ise mevcut uygulamalarda üretilen kaplamalar hidrofobik özellik gösterirken, biyomalzemelere uygulanan kaplamalarda süperhidrofobiklik ve süperoleofobiklik malzemenin kalitesini artırması açısından istenilen özelliklerdir. Polar olmayan vücut sıvılarının ve protein içerikli çözeltilerin, biyomalzeme üzerinde tutunması, cerrahi müdahalenin ve/veya implantın çalışma performansına olumsuz etki gösterir. Bu olumsuz etkinin kaldırılması amacıyla, bu çalışmada metalik ve cam biyomalzemeler üzerine polimerik esaslı, süperamfifobik (süperhidrofobik ve süperoleofobik) özelliğe sahip ve biyouyumlu bir biyomalzeme kaplaması üretilmiş olup, bu kaplama işlemi yüzeye zamandan büyük tasarruf sağlayan UV ışınları kullanılarak kürleştirme işlemi ile yapılmıştır” ifadelerini kullandı.

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