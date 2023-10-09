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İstanbul-Bursa arasındaki deniz seferleri askıya alındı

İstanbul-Bursa arasındaki deniz seferleri askıya alındı

Bursa ile İstanbul arasındaki deniz otobüsü seferlerinden bazıları, şiddetli rüzgar nedeniyle yapılamayacak. İşte tüm detaylar...

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Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen deniz otobüsü seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları ve İstanbul Eminönü bölgesindeki yolların araç ve yaya trafiğine kapatılması nedeniyle iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 14.00'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) ile İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) ve 15.25'teki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferleri, Eminönü bölgesindeki yolların araç ve yaya trafiğine kapatılması ve olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

BUDO'nun 9.30 ile 10.30 saatlerindeki 4 seferi ise olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamamıştı

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