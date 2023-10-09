BIST 8.358
DOLAR 27,70
EURO 29,18
ALTIN 1.646,16
HABER /  GÜNCEL

AB dışişleri bakanları İsrail-Filistin gelişmeleri sebebiyle yarın olağanüstü toplanıyor

AB dışişleri bakanları İsrail-Filistin gelişmeleri sebebiyle yarın olağanüstü toplanıyor

AB dışişleri bakanları, İsrail-Filistin’deki gelişmeler sebebiyle yarın olağanüstü toplanacak.

Abone ol

Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları, İsrail-Filistin'deki gelişmeler nedeniyle yarın olağanüstü toplantıda bir araya gelecek.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail ve bölgedeki durumu ele almak üzere yarın AB ülkelerinin dışişleri bakanlarını acilen toplantıya çağırdığını bildirdi.

Borrell, toplantının formatına ilişkin henüz bilgi paylaşmadı.

AB ve üye ülkeler, Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı saldırılara tepki gösterirken, İsrail'e destek mesajları yayımlamıştı.

Borrell'in ofisinden yapılan açıklamada, Ortadoğu barış sürecinin canlandırılması için kalıcı ve sürdürülebilir bir barışa yönelik çalışmanın önemi vurgulanmıştı.

Borrell, hafta sonu boyunca ABD, İngiltere, Almanya, İtalya dışişleri bakanlarının yanı sıra İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ve Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile görüşerek, çatışmaların derhal sonlandırması çağrısı yapmıştı.

NE OLMUŞTU?

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.


Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 493 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 751 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde ise İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 15 Filistinli yaşamını yitirmişti.

İsrail basınında, saldırılarda şu ana kadar 700’den fazla İsraillinin hayatını kaybettiği, 2 bin 315 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 36 şüpheli yakalandı!
Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 36 şüpheli yakalandı!
Dev kruvaziyer, İsrail yerine Alanya'ya geldi!
Dev kruvaziyer, İsrail yerine Alanya'ya geldi!
Mezarlıkta kalbinden bıçaklanmış erkek cesedi bulundu!
Mezarlıkta kalbinden bıçaklanmış erkek cesedi bulundu!
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam duyurdu: 4 İsrailli rehine
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam duyurdu: 4 İsrailli rehine
Erzurum Teknik Üniversitesi’nde geliştirilen proje patent aldı!
Erzurum Teknik Üniversitesi’nde geliştirilen proje patent aldı!
Babasını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis!
Babasını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis!
Yükseliş başladı gram altın ne kadar oldu? İslam Memiş 'savaş fiyatlaması' dedi ve uyardı
Yükseliş başladı gram altın ne kadar oldu? İslam Memiş 'savaş fiyatlaması' dedi ve uyardı
Çocuklarda hareketsiz yaşam ve sağlıksız beslenme diyabet riskini artırıyor!
Çocuklarda hareketsiz yaşam ve sağlıksız beslenme diyabet riskini artırıyor!
İşte İsrail'e kâbusu yaşatan isim! Lakabı misafir, ölüm listesinde' ilk sırada
İşte İsrail'e kâbusu yaşatan isim! Lakabı misafir, ölüm listesinde' ilk sırada
THY'den bazı Doğu Avrupa ülkelerine avantajlı bilet kampanyası!
THY'den bazı Doğu Avrupa ülkelerine avantajlı bilet kampanyası!
Alanya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı!
Alanya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı!
Gazze tamamen abluka altına alınacak! Elektrik yiyecek ve yakıt kesilecek 300 bin yedek asker devrede
Gazze tamamen abluka altına alınacak! Elektrik yiyecek ve yakıt kesilecek 300 bin yedek asker devrede