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Para taekwondocular, Taiyuan Grand Prix'sinde 8 madalya kazandı!

Para taekwondocular, Taiyuan Grand Prix'sinde 8 madalya kazandı!

Türkiye, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na kota puanı veren Taiyuan Grand Prix'sinde 8 madalya elde etti.

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Türkiye Taekwondo Federasyonunun açıklamasına göre, Dünya Taekwondo Federasyonu tarafından Çin'in Taiyuan kentinde düzenlenen organizasyonda 9 milli para taekwondocu tatamiye çıktı. Milliler, organizasyonu 2 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalyayla tamamladı.

Erkekler 63 kiloda Mahmut Bozteke ile 70 kiloda Fatih Çelik altın madalya kazandı.

Turnuvada erkekler 58 kiloda Ali Can Özcan, kadınlar 47 kiloda Nurcihan Ekinci ve 52 kiloda Meryem Betül Çavdar gümüş madalyanın sahibi oldu.

Kadınlar 65 kiloda Seçil Er ve +65 kiloda Nisa Nur Gürses ile erkekler +80 kiloda Mehmet Sami Saraç bronz madalya aldı.​​​​​​​

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