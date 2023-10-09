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Batman Üniversitesi bünyesinde çocuk korosu kuruluyor

Batman Üniversitesi bünyesinde çocuk korosu kuruluyor

Batman Üniversitesi bünyesinde kurulacak çocuk korosu için seçmeler yapıldı.

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Merkez kampüste Güzel Sanatlar Fakültesinde Dr. Öğr. Üyesi Yiğit Karabulut ve araştırma görevlisi Derya Karabulut tarafından gerçekleştirilen seçmelere katılan 8-12 yaş arası çocuklar şarkılar söyledi.

Rektör Prof. Dr. İdris Demir, AA muhabirine, Batman Üniversitesi bünyesinde çocuk korosu kurmalarındaki hedefin 8-12 yaş arası çocukların temel müzik eğitimine katkı sunmak olduğunu söyledi.

Bu çalışma ile çocukların bilişsel düzeylerini ortaya çıkarıp daha da geliştireceklerini ifade eden Demir, "Güneydoğu'da belirli bir müzik birikimi var. Üniversitemizin öğretim üyelerinin çocuklarımızın bu yeteneklerine bilimsel bir yatırım yapmasını ve önümüzdeki zaman diliminde bunu ileriye taşımayı hedefliyoruz." dedi.

Koroda 30 çocuğun yer alacağını belirten Demir, çalışmaların da kısa sürede başlayacağını kaydetti.

Demir, "Koro için seçmeler yapıldı. Yaklaşık 30 korist haftanın bir günü derslerini aksatmayacak şekilde üniversitemizde eğitim alacak. Nisan ayında konser vermeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Seçmelere katılan çocuklardan Dilan Çiçekli, üniversitenin çocuk korosuna girmek istediğini belirterek, mülakatın çok iyi geçtiğini söyledi.

Çiçekli, "Umarım koroya girmeye hak kazanırım. Bana nota sordular ve bir de şarkı söyledim." ifadelerini kullandı.

Zanyar Tanrıkulu da şarkı söylemeyi sevdiğini, bundan dolayı da koroya girmek istediğini belirtti.

Yapılacak değerlendirmenin ardından koroya girmeye hak kazanan çocukların isimleri daha sonra açıklanacak.

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