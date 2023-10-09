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İstanbul'da çalıntı ve "change oto" operasyonu: 12 gözaltı!

İstanbul'da çalıntı ve "change oto" operasyonu: 12 gözaltı!

Çaldıkları araçların şase numaralarını değiştirerek sattıkları belirlenen 12 kişilik çete İstanbul, Diyarbakır ve Mersin'de düzenlenen operasyonlarla çökertildi.

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İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, İstanbul, Diyarbakır ve Mersin'de çaldıkları araçları, şase numaralarını değiştirerek satan çeteye yönelik operasyon düzenledi. 3 ilde düzenlenen operasyonda B.C liderliğindeki 12 kişi yakalanarak sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Operasyonlarda 5 otomobil de ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilirken, araçlar da sahiplerine teslim edildi.

Aldığı aracın 6 ay sonra kayıtlı olmadığını öğrenen mağdur Gaffur Karpuzlar, "4-5 aracı beğendik. En makul araç olarak bunu gördük. 385 bin lira. Hemen bankadan euroları aldık Türk Lirasına çevirdik. Notere gittik. Satışı aldık. 6 ay bindik arabaya. Emniyetten aradılar bizi. Arabayı getirmeniz lazım dediler. Amirliğe geldik. Arabayı elimizden alarak tespite götürdüler. 10 dakika içerisinde arabanın change olduğu belirlendi. Ankara'dan 06 plaka olarak getirilip İstanbul'da ikinci plaka yapıldığı hiç olmayan bir plaka yapıldığı belirlendi. Araba karışık bir şey. İstanbul Emniyeti bu işi çözdü. Çok teşekkür ederim. En azından başkaları yanmasın düzgün galeriden alsınlar. Araçlarına baktırsınlar" dedi.

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