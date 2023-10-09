BIST 8.262
DOLAR 27,70
EURO 29,24
ALTIN 1.646,35
HABER /  EKONOMİ

Rus rublesi dolar karşısında 18 ay sonra ilk defa 102 seviyesini aştı!

Rus rublesi dolar karşısında 18 ay sonra ilk defa 102 seviyesini aştı!

Dolar/ruble paritesi 23 Mart 2022’den bu yana ilk defa 102 seviyesini aştı.

Abone ol

Moskova Borsası verilerine göre, cuma gününü 100,4 seviyesinden tamamlayan dolar/ruble paritesi, haftanın ilk işlem gününde yüzde 1,7 değer kazandı ve 102,1'le son 18 ayın zirvesine çıktı.

Analistler, devam eden Ukrayna savaşının yanı sıra Filistin ile İsrail arasında artan gerginliğin rubledeki değer kaybında etkili olduğunu dile getirdi.

Rusya Merkez Bankası, rubledeki değer kaybıyla artan yüksek enflasyon tehlikesi nedeniyle faiz oranını 15 Ağustos’ta yüzde 8,5’ten yüzde 12’ye, 15 Eylül’de de yüzde 13’e yükseltmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Batman Üniversitesi bünyesinde çocuk korosu kuruluyor
Batman Üniversitesi bünyesinde çocuk korosu kuruluyor
İstanbul'da çalıntı ve "change oto" operasyonu: 12 gözaltı!
İstanbul'da çalıntı ve "change oto" operasyonu: 12 gözaltı!
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Kıdem tazminatı için yeni karar
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Kıdem tazminatı için yeni karar
Kıbrıs'taki Pile-Yiğitler yolu konusunda mutabakata varıldı
Kıbrıs'taki Pile-Yiğitler yolu konusunda mutabakata varıldı
Mısır istihbaratının İsrail'i defalarca uyardığı ortaya çıktı
Mısır istihbaratının İsrail'i defalarca uyardığı ortaya çıktı
Kırıkkale'de 1 milyon 800 bin adet makaron ele geçirildi!
Kırıkkale'de 1 milyon 800 bin adet makaron ele geçirildi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 340 bine yakın öğrenciyle ilk 10 devlet arasındayız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 340 bine yakın öğrenciyle ilk 10 devlet arasındayız
13. Kocaeli Kitap Fuarı'nı iki günde 278 bin 497 kişi ziyaret etti!
13. Kocaeli Kitap Fuarı'nı iki günde 278 bin 497 kişi ziyaret etti!
Ahmet Davutoğlu'ndan İsrail'e tepki: İslam İşbirliği Teşkilatını derhal toplantıya çağırırdım
Ahmet Davutoğlu'ndan İsrail'e tepki: İslam İşbirliği Teşkilatını derhal toplantıya çağırırdım
Masterchef All Star'dan elenen Eda Karabulut paylaştı: 3 kuruş için...
Masterchef All Star'dan elenen Eda Karabulut paylaştı: 3 kuruş için...
İsrail Ordu Sözcüsü Hagari'den İran'ın savaşa katıldığı iddiasıyla ilgili açıklama
İsrail Ordu Sözcüsü Hagari'den İran'ın savaşa katıldığı iddiasıyla ilgili açıklama
Türkiye'nin sevgisini kazandığı sırada üzücü haber gelmişti! Nimet Hoca bomba gibi döndü
Türkiye'nin sevgisini kazandığı sırada üzücü haber gelmişti! Nimet Hoca bomba gibi döndü