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Cinsel istismar iddiası! İmam tutuklandı, yurt mühürlendi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Cinsel istismar iddiası! İmam tutuklandı, yurt mühürlendi

İSTANBUL'da bulunan Özel Osmangazi Arifiye Ortaokul Erkek Öğrenci Yurdu'nda 11 yaşında bir erkek çocuk, imam tarafından cinsel istismara maruz kaldığını söyledi. İddiaları reddeden imam tutuklanırken, ortaokul öğrencilerine hizmet veren yurt mühürlendi.

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Ümraniye Osmangazi Mahallesinde Süleymancılara bağlı Özel Osmangazi Arifiye Ortaokul Erkek Öğrenci Yurdu’ hem ortaokul hem de lise öğrencilerine hizmet veriyor.

İddiaya göre, ortaokul yurdunda kalan 11 yaşındaki erkek öğrencinin, imam olan İ.S. tarafından cinsel istismara maruz bırakıldığı ortaya çıktı. Çocuğun yaşanılanları ailesine anlatması üzerine aile şikayette bulundu.

Ocak ayından itibaren yurtta imamlık yapan İ.S. tutuklandı. Ortaokul öğrencilerine yönelik hizmet veren yurt binası ise mühürlendi.

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