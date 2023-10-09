Cengiz Atmatov için DTCF'de anma töreni düzenlendi

Kırgız yazar Cengiz Aytmatov, Ankara'da düzenlenen toplantıda anıldı.

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Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde "3. Cengiz Aytmatov Günleri" toplantısı yapıldı.

Toplantıya, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Sultan Raev, Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbayev, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Cengiz Aytmatov'un kız kardeşi Roza Aytmatova ve çok sayıda davetli katıldı.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Raev, burada yaptığı konuşmada, Aytmatov'un Türk dünyasının ortak değeri olduğunu belirterek Aytmatov'un eserlerinin evrensel temalarıyla tüm dünyada ilgi çektiğini vurguladı.

Aytmatov'un yazar kimliğinin yanı sırada diplomatlık da yaptığına işaret eden Raev, Aytmayov'un düşüncelerinin Kırgızistan'ın bağımsızlığının kazanılmasına ve uluslararası alanda tanınmasına katkı sağladığının altını çizdi.

Raev, Cengiz Aymatov'un babası Törekul Aytmatov'un da Kırgızistan'ın yerel kültürüne ve geleneklerine bağlı olduğuna dikkati çekti.

Cengiz Aytmatov'un eserlerinde Kırgızistan'ı betimlediğini kaydeden Raev, "(Bu durum) Cengiz Aytmatov'un eserlerinde sık sık Kırgızistan'ın topraklarına, tabiatına ve insanlarına olan değerin simgesini ve bağlılığın yansımasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükelçi Kazakbayev de Aytmatov'un "Türk dünyasının hafızası" olduğunu belirterek "Hepimizin kendi Aytmatov'u vardır, benim için Aytmatov ilk önce Kırgız kültürünün, edebiyatının, bütün Türk dünyasının dilinin, edebiyatının bir markasıdır, bir sembolüdür." dedi.

Kazakbayev, UNESCO verilerine göre Aytmatov'un en çok okunan yazarlardan olduğunu söyleyerek eserlerinin "derin bir felsefe" içerdiğini kaydetti.

Türkiye'de Aytmatov'un çok sevildiğine dikkati çeken Kazakbayev, Aytmatov isminin Türkiye'de birçok alanda yaşatıldığını sözlerine ekledi.

Cengiz Aytmatov

Cengiz Aytmatov, Talas eyaletinin Şeker köyünde 12 Aralık 1928'de dünyaya geldi.

Edebiyat çalışmalarının yanı sıra ülkesini Lüksemburg, Belçika ve Hollanda’da büyükelçi olarak temsil eden Aytmatov, AB, NATO, UNESCO ve Benelüks ülkelerinin Kırgız delegeliğini de üstlenmişti.

Aytmatov, Mayıs 2008'de bir Rus televizyon kanalının belgesel çekimleri için gittiği Tataristan'ın başkenti Kazan'da rahatsızlanmış, tedavi için götürüldüğü Almanya'da 10 Haziran'da vefat etmişti.