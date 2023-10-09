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Sanatçı Haluk Akakçe hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Sanatçı Haluk Akakçe hayatını kaybetti

Çağdaş Türk sanatının önemli isimlerinden Haluk Akakçe, hayatını kaybetti.

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Bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören, video enstalasyonları, duvar resimleri, akrilik ile ahşap panel ve kâğıt üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan ünlü sanatçı Haluk Akakçe (53) bu sabah Nişantaşı’ndaki evinde vefat etti.

Haluk Akakçe, 4 Temmuz 1970 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü mezunu olan Akakçe, The School of the Art Institute of Chicago’da lisansüstü eğitimini tamamladıktan sonra Londra’daki Royal College of Art’ta da bir yıl eğitim aldı.

Akakaçe girdiği her eğitim kurumundan birincilikle mezun olması ile de biliniyordu.

İlk kişisel sergisini 1997 yılında Chicago'da açtıktan sonra bir süre sanat kariyerini Londra ile New York arasında sürdürdü. ABD ve İngiltere'deki pek çok büyük müze ve galeride gerçekleştirdiği sergilerinin yanı sıra seçkin bienal ve festivallerde de yer aldı.

Çalışmalarıyla birçok ödül kazanan Akakçe’nin eserleri bugüne kadar aralarında New York'taki MoMA PS1, Londra'daki Tate Modern, Graz’daki Thyssen-Bornemisza Art Contemporary ve İstanbul'daki Pera Müzesi’nin de olduğu dünyanın pek çok önemli müzesinde sergilendi. Haluk Akakçe, Flash Art, Artforum, Art in America, Frieze ve Vogue gibi birçok uluslararası yayına konu oldu.

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