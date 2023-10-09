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Hollanda, Filistin'e yapılan mali yardımı askıya almayacak!

Hollanda, Filistin'e yapılan mali yardımı askıya almayacak!

Hollanda'nın geçici hükümetinin Başbakanı Mark Rutte, Filistin’e yapılan mali yardımı askıya almayacaklarını söyledi.

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Rutte, İsrail-Filistin'deki gelişmelerle ilgili Milli Güvenlik Kurulu ile bir araya geldikten sonra basına açıklamalarda bulundu.

Filistin’e yapılan mali desteği askıya almayacaklarını belirten Rutte, Filistin tarafında da "masum mağdurlar" bulunduğunu ifade etti.

Rutte, "Filistinliler ile Hamas'ı birbirinden ayırmalıyız. Biz Hamas'ı finanse etmiyoruz" dedi.

Ne olmuştu?

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 560 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 900 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail güçleri 7 Ekim'den bu yana Kudüs ve işgal altındaki Batı Şeria'da da 16 Filistinliyi öldürmüştü.

İsrail basınında, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 800'den fazla İsraillinin hayatını kaybettiği, 2 bin 400 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

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