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Marketten alıp yediler öğrencilerin hepsi zehirlendi!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Marketten alıp yediler öğrencilerin hepsi zehirlendi!

 AMASYA'da çiğ köfte yedikten sonra rahatsızlanan 5 lise öğrencisi tedavi altına alındı.

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Alınan bilgiye göre, Amasya Lisesi öğrencisi 5 arkadaş, öğle arasından kent merkezinde bulunan bir marketten çiğ köfte aldı.

Çiğ köfteyi yedikten bir süre sonra rahatsızlanan öğrenciler, durumu okul yöneticilerine bildirdi. Okul yönetiminin ihbarı üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Rahatsızlanan 5 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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