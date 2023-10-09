BIST 8.262
DOLAR 27,70
EURO 29,24
ALTIN 1.646,35
HABER /  DÜNYA

ABD açıkladı: İsrail'deki saldırılarda 9 ABD'li hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
ABD açıkladı: İsrail'deki saldırılarda 9 ABD'li hayatını kaybetti

ABD Dışişleri Bakanlığı, Hamas saldırısında 9 ABD vatandaşının yaşamını yitirdiğini teyit ettiklerini bildirdi.

Abone ol

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mathew Miller, konuya ilişkin AA muhabirine yazılı açıklama yaptı.

Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileklerini ileten Miller, "Durumu yakından takip etmeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Miller, halihazırda 9 ABD vatandaşının yaşamını yitirdiğini teyit edebildiklerini belirtti.

Bölgede yerleri tespit edilemeyen ABD vatandaşlarının da bulunduğunu kaydeden Miller, "İsrailli ortaklarımızla yakından çalışmaya devam ediyoruz." açıklamasını yaptı.

"Aksa Tufanı" saldırısı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 560 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 900 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail güçleri 7 Ekim'den bu yana Kudüs ve işgal altındaki Batı Şeria'da da 16 Filistinliyi öldürmüştü.

İsrail basınında, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 800'den fazla İsraillinin hayatını kaybettiği, 2 bin 400 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Onlarca ölü var! İsrail ordusu, Gazze'de iki mülteci kampını vurdu geniş çapta yıkım oluştu
Foto Galeri Onlarca ölü var! İsrail ordusu, Gazze'de iki mülteci kampını vurdu geniş çapta yıkım oluştu Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Mehteran Birliği, Güney Kore'de konser verdi
Mehteran Birliği, Güney Kore'de konser verdi
Silah, taş, bıçak, sopa! Şanlıurfa'da 2 aile arasındaki 'boşanma' kavgası kanlı bitti
Silah, taş, bıçak, sopa! Şanlıurfa'da 2 aile arasındaki 'boşanma' kavgası kanlı bitti
İsrail Gazze'de hastane ve ambulansları kasten hedef alıyor
İsrail Gazze'de hastane ve ambulansları kasten hedef alıyor
Hollanda, Filistin'e yapılan mali yardımı askıya almayacak!
Hollanda, Filistin'e yapılan mali yardımı askıya almayacak!
Marketten alıp yediler öğrencilerin hepsi zehirlendi!
Marketten alıp yediler öğrencilerin hepsi zehirlendi!
Gaziantep Şehir Hastanesi hasta kabulüne başladı
Gaziantep Şehir Hastanesi hasta kabulüne başladı
Şanlıurfa'da bıçaklı silahlı kavga: 6 kişi yaralandı!
Şanlıurfa'da bıçaklı silahlı kavga: 6 kişi yaralandı!
Cengiz Atmatov için DTCF'de anma töreni düzenlendi
Cengiz Atmatov için DTCF'de anma töreni düzenlendi
Sanatçı Haluk Akakçe hayatını kaybetti
Sanatçı Haluk Akakçe hayatını kaybetti
Nejat Ferit Eczacıbaşı İlkokulu törenle açıldı
Nejat Ferit Eczacıbaşı İlkokulu törenle açıldı
Sivas'ta bulunan patlamamış top mermisi imha edildi!
Sivas'ta bulunan patlamamış top mermisi imha edildi!
İran'dan gelen uçak Almanya'da alarma neden oldu!
İran'dan gelen uçak Almanya'da alarma neden oldu!