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Meteoroloji uyarmıştı! Rize'nin yüksek kesimlerine kar yağdı!

Meteoroloji uyarmıştı! Rize'nin yüksek kesimlerine kar yağdı!

Rize'nin yüksek rakımlı yaylalarına kar yağdı. Kentte hava sıcaklıklarının dün geceden itibaren düşmesi sonucu Kaçkar Dağları ile çevresindeki yaylalarda kar yağışı etkili oldu.

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Kaçkar Dağları Milli Parkı içerisinde 2 bin rakım üzerindeki yaylalar beyaza büründü.

Güneysu ilçesinin Handüzü Yaylası ile İkizdere ilçesinin Ovit Dağı geçidinde de kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Yetkililer, halen yüksek rakımlı yaylalarda bulunan vatandaşların dönüş hazırlıklarını tamamlamalarını istedi.

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