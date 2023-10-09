Meteoroloji uyarmıştı! Rize'nin yüksek kesimlerine kar yağdı!

Rize'nin yüksek rakımlı yaylalarına kar yağdı. Kentte hava sıcaklıklarının dün geceden itibaren düşmesi sonucu Kaçkar Dağları ile çevresindeki yaylalarda kar yağışı etkili oldu.Abone ol
Kaçkar Dağları Milli Parkı içerisinde 2 bin rakım üzerindeki yaylalar beyaza büründü.
Güneysu ilçesinin Handüzü Yaylası ile İkizdere ilçesinin Ovit Dağı geçidinde de kar yağışı aralıklarla devam ediyor.
Yetkililer, halen yüksek rakımlı yaylalarda bulunan vatandaşların dönüş hazırlıklarını tamamlamalarını istedi.
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Foto Galeri Meteorolojiden kuvvetli yağış ve fırtına uyarıları geldi