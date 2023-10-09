Meteorolojiden kuvvetli yağış ve fırtına uyarıları geldi

Orta ve Doğu Karadeniz'e yönelik kuvvetli sağanak uyarısı

Tahminlere göre, yarın Samsun'un doğusu ile Ordu, Giresun ve Trabzon'da kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare), Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin'in kuzeyinde ise yer yer çok kuvvetli (51-75 kilogram/metrekare) sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.