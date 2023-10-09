Meteorolojiden kuvvetli yağış ve fırtına uyarıları geldi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı kesimleri için kuvvetli sağanak yağış, kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu. Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar yağışı da bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün 10.00-19.00 saatleri arasında Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Muş, Bitlis, Van, Hakkari ve Şırnak'ta batı ve güneybatı yönlerinden esecek kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor.
Karadeniz'in batısında da bugün ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan fırtına şeklinde esecek rüzgarın, öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
Orta ve Doğu Karadeniz'e yönelik kuvvetli sağanak uyarısı
Tahminlere göre, yarın Samsun'un doğusu ile Ordu, Giresun ve Trabzon'da kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare), Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin'in kuzeyinde ise yer yer çok kuvvetli (51-75 kilogram/metrekare) sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Yağışların, 1800-2000 metre üzeri kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.