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Meteorolojiden kuvvetli yağış ve fırtına uyarıları geldi

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Meteorolojiden kuvvetli yağış ve fırtına uyarıları geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı kesimleri için kuvvetli sağanak yağış, kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu. Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar yağışı da bekleniyor.

Meteorolojiden kuvvetli yağış ve fırtına uyarıları geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün 10.00-19.00 saatleri arasında Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Muş, Bitlis, Van, Hakkari ve Şırnak'ta batı ve güneybatı yönlerinden esecek kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor.

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Meteorolojiden kuvvetli yağış ve fırtına uyarıları geldi

Karadeniz'in batısında da bugün ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan fırtına şeklinde esecek rüzgarın, öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

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Meteorolojiden kuvvetli yağış ve fırtına uyarıları geldi

 Orta ve Doğu Karadeniz'e yönelik kuvvetli sağanak uyarısı

Tahminlere göre, yarın Samsun'un doğusu ile Ordu, Giresun ve Trabzon'da kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare), Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin'in kuzeyinde ise yer yer çok kuvvetli (51-75 kilogram/metrekare) sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

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Meteorolojiden kuvvetli yağış ve fırtına uyarıları geldi

Yağışların, 1800-2000 metre üzeri kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

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