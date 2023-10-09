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Kira sorunu çözecek proje: Kira gelirin yüzde 30'unu geçmeyecek

Kira sorunu çözecek proje: Kira gelirin yüzde 30'unu geçmeyecek

Kiralık konut üretme odaklı model hayata geçiriliyor. GYODER'in hazırladığı projeye göre kamuya ait arazilerin kullanıma açılmasıyla arsa maliyeti sıfırlanacak, konut kiraları ise hane gelirinin yüzde 30'unu geçemeyecek.

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Konut sektörü temsilcileri, gayrimenkul piyasasındaki sıkıntıları çözmek için kolları sıvadı.

Yüksek fiyat artışlarıyla birlikte başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin birçok noktasında baş gösteren konut sıkıntısı artarak devam ediyor.

Gayrimenkul sektörü temsilcileri konutta krizi çözebilmek için alternatif modeller hazırlıyor.

Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği, kamuya ait arsalarda özel sektörün kiralama amaçlı konut üretmesini ve kiralık için üst limit ile devlet denetimi yapılmasını öneriyor.

GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu, konuyla ilgili olarak, "Konut üretiminin en önemli bileşeni arsa maliyetini biz modelimizde sıfırladık. Arsa maliyeti olmayınca maliyetler yarıya indi. Ama bu ortaya çıkan yüzde 50 kimin faydasına? Geliştirici makul ticari beklentilerle bu işi yapacak. 5-6 yıl geri dönüş olan durumdan çıkıp biz 10 yıl ve üzeri geri dönüşleri bu modelde konuşuyoruz." dedi.

Hane gelirinin yüzde 30'unu geçmeyecek

Kamu-özel sektör işbirliği ile 500 bin kiralık konut üretilmesi hedeflenirken, konutların hane gelirinin yüzde 30'unu geçmeyecek şekilde fiyatlarla kiralanması öngörülüyor.

GYODER, arsa için belediyelerle görüşürken, modelin finansmanı için de bankalar ve uluslararası emeklilik fonlarıyla görüşüyor.

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