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Beşiktaş'a sakatlık şoku! Son maçta oyundan alınmıştı

Beşiktaş'a sakatlık şoku! Son maçta oyundan alınmıştı

Beşiktaş, Salih Uçan'ın uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

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Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’de İstanbulspor ile oynadığı maçta sağ uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen Salih Uçan’ın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Salih Uçan’ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

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