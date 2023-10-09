BIST 8.285
DOLAR 27,70
EURO 29,25
ALTIN 1.645,36
HABER /  SPOR

17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın Antalya'da oynayacağı Avrupa Şampiyonası eleme turu maçlarının aday kadrosu açıklandı.

Abone ol

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, milli takım, UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası elemelerinde İskoçya, Belarus ve Kazakistan ile 7. Grup'ta mücadele edecek.

Teknik direktör Uğur İnceman yönetimindeki milli takımın aday kadrosuna davet edilen oyuncular şöyle:

Kaleciler: Mehmet Tuğra Yeşilyurt (Beşiktaş), Luca Ekrem Stancic (Bayern Münih), Burak Özkanlı (Hertha Berlin)

Defans: Berk Metin Erdoğan, Cumali Gürsel (Beşiktaş), Deniz Emre Ofli (Bayern Münih), Boran Eligüzel (Fenerbahçe), Arda Ünyay (MKE Ankaragücü), Uğur Şahin (MSV Duisburg), Emre Can Duran (Royal Antwerp)

Orta saha-forvet: Özder Özcan (ADO Den Haag), Mustafa Erhan Hekimoğlu, Enes Çinemre, Ozan Sevim (Beşiktaş), Mustafa Özbay (EMS Yapı Sivasspor), Berkay Aslan (Augsburg), Battal Ömer Duldar (Twente), Robert Atsup, Yasir Boz, Mustafa Sezai Gülmez (Fenerbahçe), Ege Araç (Galatasaray), Muhammed Mustafa Özkan (Hertha Berlin), Muhammed Hamza Korkmaz (IF Brommapojkarna), Mehmet Burak Reçber (Queens Park Rangers)

Emirhan Spor Kompleksi'nde yapılacak maçlarda Türkiye, 21 Ekim'de Kazakistan ile karşı karşıya gelecek. 24 Ekim'de Belarus ile karşılaşacak milli takım, gruptaki son maçını 27 Ekim'de İskoçya ile yapacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin 93. sayısını yayımladı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin 93. sayısını yayımladı
Ortaöğretim yazılı sınavlarına ilişkin örnek soru kitapçığı yayımlandı
Ortaöğretim yazılı sınavlarına ilişkin örnek soru kitapçığı yayımlandı
Balıkesir Erdek'te çeşmelerden çamur akıyor
Balıkesir Erdek'te çeşmelerden çamur akıyor
"Baja Troia Türkiye 2023" 19-23 Ekim'de Çanakkale'de düzenlenecek
"Baja Troia Türkiye 2023" 19-23 Ekim'de Çanakkale'de düzenlenecek
İsrail, Lübnan'ın güneyine hava saldırısı düzenledi!
İsrail, Lübnan'ın güneyine hava saldırısı düzenledi!
96 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidinden 'beton kanseri' savunması
96 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidinden 'beton kanseri' savunması
İsraille Filistin arasında esir görüşmeleri başladı!
İsraille Filistin arasında esir görüşmeleri başladı!
Meteoroloji uyarmıştı! Rize'nin yüksek kesimlerine kar yağdı!
Meteoroloji uyarmıştı! Rize'nin yüksek kesimlerine kar yağdı!
Almanya'dan 4 günlük tur için Kudüs'e giden Türkler "savaş"a tanıklık etti: Bize karşı sözlü olmasa bile...
Almanya'dan 4 günlük tur için Kudüs'e giden Türkler "savaş"a tanıklık etti: Bize karşı sözlü olmasa bile...
Rusya: Bölge için büyük bir tehlike, yayılma ihtimali taşıyor
Rusya: Bölge için büyük bir tehlike, yayılma ihtimali taşıyor
ABD açıkladı: İsrail'deki saldırılarda 9 ABD'li hayatını kaybetti
ABD açıkladı: İsrail'deki saldırılarda 9 ABD'li hayatını kaybetti
Mehteran Birliği, Güney Kore'de konser verdi
Mehteran Birliği, Güney Kore'de konser verdi