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HABER /  POLİTİKA

Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’la görüştü

Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’la görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’la kabine toplantısına bir süre ara vererek bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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İki ülke de ağır kayıplar verirken, Orta Doğu kan gölüne dönmüş durumda.

Küresel çapta gündem oluşturan İsrail Hamas savaşında birçok ülke taraf belirtmeye başladı.

Öyle ki ABD İsrail hükümeti ve halkının yanında olduğunu söyleyerek bölgeye destek açıkladı.

Ancak her zaman olduğu gibi Türkiye, barıştan yana olduğunu vurguladı.

Kabineye ara verdi, Mahmud Abbas ile görüştü

İki ülkeye de "İtidalli davranma" çağrısında bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki kabine toplantısına ara vererek önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü.

"Türkiye bölgede sükunetin sağlanması için her türlü gayreti gösteriyor"

Görüşmede, İsrail ve Filistin'de yaşananlar ile bölgedeki gerilime ilişkin son gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin bölgede çatışmaların son bulması ve bir an önce sükunetin sağlanması için her türlü gayreti gösterdiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile de görüştü

Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmenin ardından, İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Herzog ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Görüşmede, İsrail ve Filistin'de yaşananlar ile bölgedeki gerilime ilişkin son gelişmeler ele alındı.

"Sağduyulu hareket" çağrısı

Gazze halkının topluca, ayrım gözetmeksizin zarar görebileceği bir adımın, bölgede yaşanan acıları ve şiddet sarmalını daha da artıracağını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağduyuyla hareket edilmesi gerektiğini ve bölgede sükunetin bir an evvel tesis edilmesinin tüm bölgenin selameti açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, bölgedeki endişe verici çatışmaların sonlandırılması ve kalıcı barışın sağlanması için Türkiye'nin gayretlerinin artarak süreceğini ifade etti.

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