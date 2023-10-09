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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, ateşkes çağrısı yaptığı paylaşımını sildi

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, ateşkes çağrısı yaptığı paylaşımını sildi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüşmesinin ardından paylaştığı ve "Türkiye'nin ateşkes çağrısını teşvik ettim" ifadelerine yer verdiği sosyal medya mesajını sildi.

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türk mevkidaşı Hakan Fidan'la yaptığı görüşmenin ardından X'ten bir mesaj paylaşmıştı.

Mesajda,

''Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile 'Hamas'ın İsrail'e yönelik terör saldırıları' hakkında yine bir görüşme gerçekleştirdik. Türkiye'nin ateşkes çağrısını ve Hamas'ın acilen tüm rehineleri serbest bırakmasını teşvik ettim.'' ifadelerini kullanan Blinken, Fidan'la ikinci telefon görüşmesini gerçekleştirmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığından görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklama da İkili, 'Hamas'ın İsrail'e terör saldırısını' görüştü. Blinken, Türkiye'nin süregelen angajmanını teşvik etti ve ABD'nin Hamas'ın saldırıları durdurması ve tüm rehineleri bırakmasına odaklandığını ifade etti.
bilgisi paylaşılmıştı.

Blinken sabah saatlerinde sosyal medya paylaşımını silerken, bakanlığın resmi sitesinden yaptığı açıklama ise duruyor.

CENTCOM da silmişti

Geçen hafta ise ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Türkiye'ye ait bir İHA'nın ABD tarafından düşürülmesinin ardından yaptığı paylaşımı silmişti.

CENTCOM sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "bölgesel güvenlik ve istikrarı" tehdit eden faaliyetlere karşı olduklarını, meşru müdafaa hakkını kullanmaya hazır olduklarını kaydetmişti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise olayın ardından yaptığı açıklamada, PKK ile mücadelede Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarını kabul ettiklerini, Türkiye'nin en güçlü ve en değerli NATO müttefiklerinden biri olduğunu ve ortaklığın devam edeceğini bildirmişti.

CENTCOM'un daha sonra sosyal medya paylaşımını sildiği görüldü.

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