Netanyahu Biden'a Gazze'ye kara harekatı başlatma niyetinden bahsetti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD Başkanı Joe Biden'a, Gazze'ye kara harekatı başlatmaktan başka seçenekleri olmadığını söylediği öne sürüldü.

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Axios haber sitesinin, Hamas'ın saldırılarının ardından gerçekleşen Biden-Netanyahu telefon görüşmesi hakkında bilgi sahibi İsrailli ve ABD'li kaynaklara dayandırdığı haberine göre, görüşmede, Gazze'ye kara harekatı olasılığı ele alındı.

Biden, Gazze'deki İsrailli rehineler konusunu gündeme getirirken, Netanyahu, ABD Başkanı'na "(Gazze'ye) girmeliyiz. Şu anda pazarlık yapamayız" dedi.

Ülkesinin, Hamas'ın saldırılarına karşılık olarak güç kullanmaktan başka seçeneği olmadığını söyleyen Netanyahu, "bir ülkenin Orta Doğu'da zayıflık gösteremeyeceği" mesajını verdi.

Netanyahu, Lübnan sınırında bir cephe açılmasının endişe verici ancak ülkesinin bu senaryoya hazırlıklı olduğunu söyledi. Bunun yanı sıra Netanyahu, "caydırıcılığı" yeniden tesis etmek gerektiği vurgusunda bulundu.

Biden, Netanyahu'yu ikna etmeye çalışmadı

Kaynaklar, Biden'ın, Gazze'ye kara harekatı yapılmaması konusunda Netanyahu'yu ikna etmeye ya da İsrail Başbakanı üzerinde böyle bir baskı kurmaya çalışmadığını aktardı.

İddialara ilişkin, Beyaz Saray ve İsrail Başbakanlığı, henüz bir açıklama yapmadı.

İsrail ordusunun, karadan Gazze şeridine girmesi halinde kayıp verme riskinin artacağı ifade ediliyor.

Ayrıca olası bir kara harekatının, Filistinli sivil can kayıplarının daha da artmasına neden olacağı, bunun da Tel Aviv üzerindeki uluslararası baskıyı artırabileceği değerlendiriliyor.