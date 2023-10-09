Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sınır ötesi harekat ve terör mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm isimleri ve uzantılarıyla PKK'yı tamamen ortadan kaldırana kadar sınır ötesi harekatlarını devam ettirmek Türkiye'nin meşru hakkıdır." dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından Suriye'nin kuzeyinde Türk SİHA'sının düşürülmesine ilişkin tarihe geçen bir açıklama yaptı. Erdoğan, ABD'yi sert sözlerle uyardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

''Türkiye 40 yıllık terörle mücadelesini alnın akıyla başarıya ulaştırmış bir ülkedir. Medeniyetimizden tarihimizden tevarüs ettiğimiz mirasın ışığında aynı ilkeli duruşla mücadelemizi sürdürüyoruz. Kuzey Irak ve Suriye'nin kuzeyinde geçtiğimiz hafta yaptığımız son harekatları da aynı hassasiyetle icra ettik. Operasyonumuzun ilk safhası başarıyla sonuçlandı.

162 terörist etkisiz hale getirildi

Teröristlere ait toplam 194 hedef imha edilirken 162 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristler dışında kimseye zarar vermeden bu operasyonları yürüttük. Sınırlarımızda bir terör koridoru kurulmasına müsaade etmeyeceğiz. Müttefiklerimiz bize bunun sözünü verdiler ama sözlerini tutmadılar. Terör örgütlerinin adını değiştirmekle bir şey değişmiyor. Bir gece ansızın sözünün gereğini sürdüreceğiz. Kuzey Irak sınırlarımızda oluşturmaya başladığımı güvenlik koridorunu yaygınlaştırıyoruz. Irak merkezi hükümeti ve Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi ile işbirilği içerisinde yürüttüğümüz bu çalışmaları tamamlayarak çemberi kapattığımızda terörle mücadelede yeni bir safhaya geçeceğiz. Irak'la geliştirdiğimiz siyasi ve ekonomik ilişkilerin geleceği bakımından sürecin başarıyla sonuçlanması hayırlı görüyoruz. PKK'yı yok edene kadar sınır ötesi harekat meşru hakkımızdır.

Düşürülen İHA!

''Teröristler dışında kimseye zarar vermeden operasyonu yürüttük. Buna rağmen muhataplarımızın ifadesiyle ‘üzüntü verici bir hadise’ yaşanmasını engelleyemedik. Hiç şüphe yok ki bu olay milli hafızamıza kaydedilmiştir ve vakti saati geldiğinde gereği muhakkak yapılacaktır." dedi.