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Hamas'tan İsrail'e tehdit: Her bir rehineyi öldürüp canlı yayın yapacağız

Hamas'tan İsrail'e tehdit: Her bir rehineyi öldürüp canlı yayın yapacağız

İsrail Hava Kuvvetleri'nin, Hamas'ın operasyonu sonrası misilleme saldırılarda bulunarak Gazze'yi vurmasının ardından Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde çarpıcı bir açıklama yaptı.

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Hamas'ın İsrail'e yönelik düzenlediği Aksa Tufanı operasyonu sonrası Gazze'ye yoğun bombardımana başlayan İsrail'e, elinde çok sayıda İsrailli esir bulunan Hamas'tan sert bir tehdit geldi.

"Her bir rehineyi öldürüp canlı yayınlayacağız"

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, yaptığı açıklamada, "İşgalciler ahlak ve insanlıktan anlamıyor. Biz de onlara bildikleri dilde hitap edeceğiz. Bu saatten itibaren Gazze'deki halkımıza her saldırıda bir rehineyi öldürüp canlı yayınlayacağız." dedi.

Ellerinde yüzlerce İsrailli esir var

Öte yandan Aksa Tufanı operasyonu sonrası İsrail'de ilerleme kaydeden Hamas'ın elinde, Gazze'ye getirdiği 700'den fazla İsrailli esir olduğu biliniyor.

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