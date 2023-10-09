Arap Birliği, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını ele almak üzere toplanıyor
Arap Birliği'nin, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını ele almak üzere 11 Ekim Çarşamba günü toplanacağı bildirildi.Abone ol
Mısır resmi ajansı MENA'da yer alan habere göre, Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Büyükelçi Hussam Zeki, Filistin'in Arap Birliği'ni toplantıya çağırdığını hatırlattı.
Filistin'in talebi doğrultusunda Arap Birliği'nin 11 Ekim Çarşamba günü dışişleri bakanları düzeyinde olağan dışı toplantı yapacağını belirten Zeki, toplantıda İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının ele alınacağına işaret etti.