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Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile telefonda görüştü. Görüşmede İsrail-Filistin gerginliğinin sonlandırılması için yapılabilecekler değerlendirildi.

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İletişim Başkanlığı, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

Açıklamada, "Görüşmede, İsrail-Filistin gerilimi ile ilgili son gelişmeler ele alındı ve gerginliğin sonlandırılması için yapılabilecekler değerlendirildi" denildi.

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