BIST 8.207
DOLAR 27,70
EURO 29,32
ALTIN 1.659,75
HABER /  GÜNCEL

İzmir'de gözaltına alınan 3 HDP'li başkan tutuklandı

İzmir'de gözaltına alınan 3 HDP'li başkan tutuklandı

PKK/KCK üyeliği şüphesiyle gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen HDP İzmir il eş başkanları Vedat Çınar Altan ve Berna Çelik ile Buca İlçe Başkanı Nihat Türk, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Abone ol

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz cuma günü sabahın ilk saatlerinde 3 şüpheliyi yakalamaya yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Adreslere gerçekleştirilen operasyonda, PKK/KCK terör örgütü üyeliği şüphesiyle Halkların Demokratik Partisi (HDP) İzmir il eş başkanları Vedat Çınar Altan ve Berna Çelik ile HDP Buca İlçe eş başkanı Nihat Türk gözaltına alındı.

Evlerinde ve parti binalarında teröristbaşının posterleri

Şüphelilerin ikametlerinde, HDP İl ve İlçe Başkanlıklarında yapılan aramalarda, teröristbaşına ait posterler, terör örgütü mensuplarına ait fotoğraflar, yasaklaması ve toplatması bulunan (BTÖ) Bölücü Terör Örgütü propagandası içeren çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale de el konulmuştu.

3'ü de tutuklandı

Gözaltına alınarak İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü’ne götürülen şüpheliler, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler HDP İzmir il Eşbaşkanı Vedat Çınar Altan ve Berna Çelik ile Buca İlçe Başkanı Nihat Türk, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

ÖNCEKİ HABERLER
BM Genel Sekreteri Guterres: Filistin'de 56 yıllık bir işgal var
BM Genel Sekreteri Guterres: Filistin'de 56 yıllık bir işgal var
İsrail saldırısında ölen Hizbullah üyesi sayısı 5'e yükseldi
İsrail saldırısında ölen Hizbullah üyesi sayısı 5'e yükseldi
Arap Birliği, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını ele almak üzere toplanıyor
Arap Birliği, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını ele almak üzere toplanıyor
Netanyahu Biden'a Gazze'ye kara harekatı başlatma niyetinden bahsetti
Netanyahu Biden'a Gazze'ye kara harekatı başlatma niyetinden bahsetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail-Filistin açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail-Filistin açıklaması
Hamas'tan İsrail'e tehdit: Her bir rehineyi öldürüp canlı yayın yapacağız
Hamas'tan İsrail'e tehdit: Her bir rehineyi öldürüp canlı yayın yapacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sınır ötesi harekat ve terör mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sınır ötesi harekat ve terör mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilere müjdeyi açıkladı: Tek seferlik 5 bin TL'lik ikramiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilere müjdeyi açıkladı: Tek seferlik 5 bin TL'lik ikramiye
BM: Gazze'de artan sivil can kaybından endişe duyuyoruz
BM: Gazze'de artan sivil can kaybından endişe duyuyoruz
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, ateşkes çağrısı yaptığı paylaşımını sildi
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, ateşkes çağrısı yaptığı paylaşımını sildi
AB'den skandal Filistin kararı: Yardımlar askıya alındı!
AB'den skandal Filistin kararı: Yardımlar askıya alındı!
Messi ve Ronaldo tekrar aynı ligde oynayabilir
Messi ve Ronaldo tekrar aynı ligde oynayabilir