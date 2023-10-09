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Fenerbahçe, Karşıyaka'ya mağlup oldu

Fenerbahçe, Karşıyaka'ya mağlup oldu

Pınar Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 84-79 mağlup etti.

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Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Karşıyaka, Fenerbahçe'yi ağırladı.

Maçın başında ev sahibinde Hilliard ve Martin'in 3 sayılık basketlerine Fenerbahçe pota altında Motley ve dışarıdan Guduric ile Madar ile yanıt verip öne geçti.


İlk periyot Karşıyakalı McCollum'un son saniye üçlüğüyle 20-22 sonuçlandı.

İkinci periyodun başında Vitto Brown'ın üçlüğüyle öne geçen Karşıyaka; McCollum, Thomas ve Kenan'ın da katkısıyla farkı açtı.

Bu periyotta 5 dakika boyunca iyi savunmayla Fenerbahçe'ye sadece 2 sayı atma şansı tanıyan yeşil-kırmızılılar farkı 15 sayıya kadar çıkardı.

Sarı-lacivertliler periyodun son bölümünde Sestina'nın üst üste hızlı hücumlardan bulduğu sayılarla farkı 7'ye düşürdü.

İlk yarı 45-38'lik skorla Karşıyaka üstünlüğüyle bitti.


Karşıyaka etkili oyununu sürdürdü

Üçüncü periyotta etkili oyununu sürdürüp farkı 18'e taşıyan Karşıyaka son periyoda 67-53 önde girdi.

Fenerbahçe, 19 sayıya ulaşan farkı Melih, Madar ve Sestina ile bitime 4 dakika 40 saniye kala 5'e indirdi.

Son 16 saniyeye Melih'in serbest atışlarının ardından 81-79 girildi.

Hilliard bitime 13 saniye kala 2 serbest atışla farkı 4'e çıkardı.

Fenerbahçe, Sertaç ile 3 sayılık atışı kaçırınca Hakan'ın serbest atıştan bulduğu sayı Karşıyaka'ya maçı 84-79'luk skorla kazandırdı.

Karşıyaka'da en skorer isim 15 sayıyla McCollum olurken Motley'nin 25 sayılık performansı Fenerbahçe'ye yetmedi.

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