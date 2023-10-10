BIST 8.193
DOLAR 27,73
EURO 29,32
ALTIN 1.659,29
HABER /  DÜNYA

İsrail, elektriğin ardından Gazze Şeridi'ne su akışını da kesti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İsrail, elektriğin ardından Gazze Şeridi'ne su akışını da kesti

İsrail Enerji Bakanı Yisrael Katz, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne giden su akışının kesildiğini söyledi.

Abone ol

İsrail merkezli Kanal 12 televizyonunun haberine göre Bakan Katz, İsrail'den Gazze Şeridi'ne giden su borularındaki su akışının durdurulduğunu belirtti.

Katz, dün X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, İsrail'in Gazze Şeridi'ne sağladığı elektriğin kesilmesini öngören talimatı imzaladığını duyurmuştu.

Katz, diğer bir paylaşımında da "İsrail'den Gazze'ye su akışının derhal kesilmesini emrettim. Elektrik ve yakıt dün kesildi. Daha önce olanlar, artık olmayacak” ifadesini kullanmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Hamas’ın İsrail’e saldırısının arkasında yatan 4 neden belli oldu
Hamas’ın İsrail’e saldırısının arkasında yatan 4 neden belli oldu
11 yaşındaki çocuk tüfekle oynarken annesini ve kız kardeşini vurdu
11 yaşındaki çocuk tüfekle oynarken annesini ve kız kardeşini vurdu
Riva'da balık tutmak için denize açıldılar iki arkadaş gözden kayboldu
Riva'da balık tutmak için denize açıldılar iki arkadaş gözden kayboldu
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında iki gazeteci hayatını kaybetti
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında iki gazeteci hayatını kaybetti
Pençe-Kilit bölgesinden acı haber geldi
Pençe-Kilit bölgesinden acı haber geldi
İsrail'de halk marketlere akın etti
İsrail'de halk marketlere akın etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile telefonda görüştü
Fenerbahçe, Karşıyaka'ya mağlup oldu
Fenerbahçe, Karşıyaka'ya mağlup oldu
İzmir'de gözaltına alınan 3 HDP'li başkan tutuklandı
İzmir'de gözaltına alınan 3 HDP'li başkan tutuklandı
BM Genel Sekreteri Guterres: Filistin'de 56 yıllık bir işgal var
BM Genel Sekreteri Guterres: Filistin'de 56 yıllık bir işgal var
İsrail saldırısında ölen Hizbullah üyesi sayısı 5'e yükseldi
İsrail saldırısında ölen Hizbullah üyesi sayısı 5'e yükseldi
Arap Birliği, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını ele almak üzere toplanıyor
Arap Birliği, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını ele almak üzere toplanıyor