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Esenyurt’ta İran uyruklu gencin feci ölümü! Yakınları sinir krizi geçirdi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Esenyurt’ta İran uyruklu gencin feci ölümü! Yakınları sinir krizi geçirdi

ESENYURT'ta bir sitenin marketinde çalışan İranlı genç, 25'inci kattan düşerek hayatını kaybetti.

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Olay, dün gece 01.00 sıralarında Esenyurt Nazım Hikmet Bulvarı'nda bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, sitenin marketinde çalışan İranlı Mohammadamın B., henüz belirlenemeyen bir sebeple 25’inci kattan düşerek hayatını kaybetti.

Düşen genci gören site sakinleri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, İranlı gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Gencin ölüm haberini alan yakınları siteye gelerek sinir krizi geçirdi.

Polis olayla ilgili çalışma başlatırken, gencin bir süredir borçları nedeniyle çevresinden para istediği öğrenildi.

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