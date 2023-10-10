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Özgür Özel'den ikramiye tepkisi: Emekliler sadaka değil...

Özgür Özel'den ikramiye tepkisi: Emekliler sadaka değil...

CHP Genel Başkan adayı ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel, "Emekliler sadaka değil, insanca yaşayabileceği hakkaniyetli bir ücret istiyor. En düşük emekli aylığını asgari ücret seviyesine çıkarmadan alacağınız pansuman tedbirler, bu sorunu çözmeye yetmez." dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin Türk Lirası ödemeyi yapmayı kararlaştırdık. Bütçemize toplam maliyeti 61 milyar lirayı geçen bu ödemeler, kasım ayının ilk yarısı itibarıyla emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacak." dedi.

CHP Genel Başkan adayı ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı ve  "Emekliler sadaka değil, insanca yaşayabileceği hakkaniyetli bir ücret istiyor. En düşük emekli aylığını asgari ücret seviyesine çıkarmadan alacağınız pansuman tedbirler, bu sorunu çözmeye yetmez. Gelin emekli maaşlarını artıracak kanun tekliflerimizi bir an önce görüşelim." dedi.

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