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Sinan Ateş suikastında kritik gelişme: Olcay Kılavuz şüpheli olarak dosyada

Sinan Ateş suikastında kritik gelişme: Olcay Kılavuz şüpheli olarak dosyada

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında eski MHP Milletvekili Olcay Kılavuz da 'şüpheli' sıfatıyla dosyaya girdi. MHP’ye yakın bir başsavcıvekilinin delilleri görünce dosyayı bırakmak istediği iddia edildi.

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Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Doç. Dr. Sinan Ateş'in 30 Aralık 2022'de Ankara'da suikastla öldürülmesinin ardından başlatılan soruşturmada dikkat çeken gelişmeler yaşandı.

Cinayetin ardından tetikçiyi Ankara'dan çıkardığı öne sürülen Tolgahan Demirbaş’ın yakalandığı polis baskını sırasında yanında olduğu ortaya çıkan eski MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz “şüpheli” olarak dosyaya girdi.

T24’ten Asuman Aranca'nın haberine göre Kılavuz, 14 Mayıs seçimlerinden önce “cinayete yardım” iddiasıyla şüpheli olarak kaydedildi. Ancak Kılavuz’un dosyası, o tarihte milletvekili olması nedeniyle ana dosyadan ayrılarak parlamenter büroya gönderildi. Seçimde yeniden milletvekili olamayan Kılavuz’un vekilliğinin sona ermesi nedeniyle yeniden ana dosyaya eklenmesi bekleniyor.

Başsavcıvekili dosyadan çekilmek istedi

Dosyada yeni bir “başsavcıvekili” krizi yaşandığı da iddia edildi. Buna göre soruşturmayı adli tatil başlangıcında devralan ve MHP’ye yakınlığıyla bilinen Başsavcıvekili Ahmet Altun, delil durumunu gördükten sonra dosyadan çekilmek istedi. Ankara Başsavcısı Ahmet Akça bu talebi kabul etmeyince Altun apar topar izne ayrıldı. Dosyaya çok önemli delillerin girdiği, Altun’un dosyada imzasının olmasını istemediği öne sürüldü.

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