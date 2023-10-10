Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,36 artışla 8.304,81 puanla başladı.

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Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 111,37 puan artışla ve yüzde 1,36 değer kazancıyla 8.304,81 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,92 ve holding endeksi yüzde 1,07 artış kaydetti.

Sektör endeksleri arasında en çok yükselen bankacılık, tek kaybettiren ise yüzde 0,09 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 3,21 değer kaybıyla günü 8.193,44 puandan tamamladı.