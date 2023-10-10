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İskoçya Başbakanı, eşinin ailesinin Gazze'de mahsur kaldığını açıkladı

İskoçya Başbakanı, eşinin ailesinin Gazze'de mahsur kaldığını açıkladı

İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf, eşi Nadia El-Nakla'nın anne ve babasının Gazze'de mahsur kaldığını söyledi. Yusuf, ailesinin Gazze'den dışarı çıkamadığını, İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın da hayatlarını garanti edemediğini belirtti.

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Pakistan asıllı ve Müslüman olan İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf, İskoçya'nın Dundee kentinde yaşayan kayınvalidesi ile kayınpederinin, kayınpederinin hasta annesini görmek için saldırılardan bir süre önce Gazze'ye gittiğini söyledi.

Yusuf, Gazze'den dışarı çıkamadıklarını ve İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın güvenli bir şekilde dönüşlerini garanti edemediğini belirtti.

Kendisinin ve eşinin, anneyle babalarının hayatta kalamayacakları korkusuyla çok endişeli olduklarını kaydetti.

Yusuf, BBC'ye yaptığı açıklamada, "Son 48 ve 72 saatte ne yazık ki çok sayıda masum insanın hayatını kaybettiğini görüyoruz. Masum bir İsraillinin hayatı benim için masum bir Filistinlinin hayatına eşittir." dedi.

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