Cübbeli Ahmet Hoca, İsmail Türüt’ten Ekrem İmamoğlu için seçim öncesi şarkı istedi

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak anılan Ahmet Mahmut Ünlü, Karadeniz müziğinin bilinen ismi İsmail Türüt'ten İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için 'şarkı bestesi' sipariş etti.

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Şarkıcı İsmail Türüt, Cübbeli Ahmet Hoca'yı ziyaret etti. Cübbeli Ahmet,belediye seçiminden önce İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bir şarkı yazmasını istedi.

Ziyaret sırasında konuşan Cübbeli Ahmet “Belediye seçiminden önce İmamoğlu hakkında da bir şiir bestele.” dedi.

İsmail Türüt “Tamam söz veriyorum, onun aleyhine de milli bir duruşa işaret eden bir türkü yazacağım.” diyerek söz verdi.

Cübbeli Ahmet Hoca, ziyarete ilişkin fotoğrafı ve konuşulanları sosyal medya hesabından paylaştı.