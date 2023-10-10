İsrail-Hamas savaşında dördüncü gün! Gazze'den içleri acıtan görüntüler
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İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarına dördüncü gününde de devam ediyor. Her iki tarafta binlerce sivil hayatını kaybederken Gazze'den gelen görüntüler içleri acıttı. Bombalar nedeniyle yıkılan binaların enkazından çok sayıda çocuğun cansız bedeni çıkarıldı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırıları sürüyor. Dün saldırı sonucu yıkılan binalarda sivil savunma ekipleri ve bölgedeki vatandaşlar, enkaz altında arama kurtarma çalışması yaptı.
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Saldırı sonucu yoğun dumanlar yükselen bölgede enkazdan Kuzeni tarafından çıkarılan Filistinli küçük kız hayatını kaybetti.
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Saldırı sonucu telef olan bir kuş ise böyle görüntülendi.
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İsrail savaş uçakları bugün de hava saldırılarına devam etti
İsrail savaş uçakları, bugün ise Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya bölgesine, Gazze kentinin batısına ve Han Yunus kentlerine hava saldırıları düzenledi.
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