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Kuzey Kore, İsrail ile Filistinlilerin çatışmasında Tel Aviv yönetimini suçladı

Kuzey Kore, İsrail ile Filistinlilerin çatışmasında Tel Aviv yönetimini suçladı

Kuzey Kore devlet medyasında, Filistinli gruplarla çatışmaların artmasının "İsrail'in aralıksız suç teşkil eden eylemlerinin sonuçları" olduğu ifade edildi.

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Yonhap'ın haberine göre, iktidardaki İşçi Partisi Merkez Komitesinin yayın organı Rodong Sinmun'da yer alan makalede, Hamas ve İsrail arasında büyük çaplı silahlı çatışma çıktığı belirtilerek "Uluslararası toplum, çatışmanın İsrail'in Filistin halkına karşı aralıksız suç teşkil eden eylemlerinin sonucu olduğu görüşünde." değerlendirmesinde bulunuldu.

Makalede, temel çözümün "bağımsız Filistin devleti" olduğuna vurgu yapıldı.

İsrail Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti. Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 143'ü çocuk, 105'i kadın olmak üzere 704 olduğunu, yaralı sayısının da 4 bini aştığını duyurmuştu.

İsrail güçleri 7 Ekim'den bu yana Kudüs ve işgal altındaki Batı Şeria'da da 18 Filistinliyi öldürmüştü.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Gazze'den düzenlenen saldırılarda en az 900 İsraillinin hayatını kaybettiği, 157'si ağır 2 bin 616 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

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