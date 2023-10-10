Gündem yaratan iddia: Elon Musk Türkiye'den arsa bakıyor, o şehri değerlendirmeye aldı
Dünyanın en zengin isimlerinden olan Elon Musk'ın Türkiye'de fabrika açmaya hazırlandığı iddiası gündem yarattı.
New York, Teksas, Nevada, Kaliforniya, Çin ve Almanya’da da birer tane olmak üzere toplam altı fabrikası bulunan ve yedinci fabrikasının inşaası Meksika'da devam eden Tesla, yeni bir fabrika kurma kararı aldı.
Tesla’nın 8. fabrikasını nerede kuracağı tüm dünyada merak konusu olurken, dünyanın en zengin isimlerinden olan Elon Musk'ın; Tesla'nın sekizinci fabrikası için Türkiye'yi gündemine aldığı iddia edildi.
Konuyla ilgili net bir açıklama henüz gelmezken, Musk'ın Türkiye'den arsa baktığı konuşulmaya başlandı.
"Manisa" detayı gündem oldu
Söz konusu iddialar gündem yaratırken, Musk'ın fabrika için Manisa'yı değerlendirmeye aldığı iddia edildi.