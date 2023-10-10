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Gündem yaratan iddia: Elon Musk Türkiye'den arsa bakıyor, o şehri değerlendirmeye aldı

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Gündem yaratan iddia: Elon Musk Türkiye'den arsa bakıyor, o şehri değerlendirmeye aldı

Dünyanın en zengin isimlerinden olan Elon Musk'ın Türkiye'de fabrika açmaya hazırlandığı iddiası gündem yarattı.

Gündem yaratan iddia: Elon Musk Türkiye'den arsa bakıyor, o şehri değerlendirmeye aldı

New York, Teksas, Nevada, Kaliforniya, Çin ve Almanya’da da birer tane olmak üzere toplam altı fabrikası bulunan ve yedinci fabrikasının inşaası Meksika'da devam eden Tesla, yeni bir fabrika kurma kararı aldı.

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Gündem yaratan iddia: Elon Musk Türkiye'den arsa bakıyor, o şehri değerlendirmeye aldı

Tesla’nın 8. fabrikasını nerede kuracağı tüm dünyada merak konusu olurken, dünyanın en zengin isimlerinden olan Elon Musk'ın; Tesla'nın sekizinci fabrikası için Türkiye'yi gündemine aldığı iddia edildi.

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Gündem yaratan iddia: Elon Musk Türkiye'den arsa bakıyor, o şehri değerlendirmeye aldı

Konuyla ilgili net bir açıklama henüz gelmezken, Musk'ın Türkiye'den arsa baktığı konuşulmaya başlandı.

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Gündem yaratan iddia: Elon Musk Türkiye'den arsa bakıyor, o şehri değerlendirmeye aldı

"Manisa" detayı gündem oldu

Söz konusu iddialar gündem yaratırken, Musk'ın fabrika için Manisa'yı değerlendirmeye aldığı iddia edildi. 

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