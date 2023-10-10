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İkramiye alamayacak emeklinin tepkisi sosyal medyada gündem oldu

İkramiye alamayacak emeklinin tepkisi sosyal medyada gündem oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çalışmayan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilececeğini açıklaması tartışmalara yol açtı. Geçinmek için büyük çoğunluğu asgari ücretle çalışmak zorunda kalan emekliler karara tepki gösterdi.

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Emeklilere ikramiye müjdesi tartışmalara yol açtı. Aylardır konuşulan ikramiye sevinci emeklilerin sevincini yarım bıraktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısından sonra yaptığı açıklamada Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdık. Hem emekli olup hem de fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimizi bu düzenlemenin dışında bırakıyoruz." dedi.

Sadece çalışanlara verilecek olması ev geçindirmek için çalışan milyonlarca emekliyi mağdur etti. Emekliler arasında ayrım yapılması eleştiri konusu oldu. Emekliler bu yanlışlığı düzeltilmesini ve ikramiyenin kendilerine de verilmesini talep ettiler.

Karar sonrası sosyal medyada "Emeklidesiziyoksayacak" başlıklı hashtag uzun süre trend topic listesinde 1 numarada kaldı. İşte emekli ikramiyesi kararıyla ilgili yapılan yorumlardan bazıları:

-Kirada oturup 7.500 TL #emekli maaşı alan, yetmediği için asgari ücretle çalışana ise 5.000 TL ikramiye yok.

-Zor durumda olan emekli üzerinden tasarrufun izahı yok. 7500 TL alan emekli geçinemediğinden zaten çalışıyor. 4 işlem zor değil.

-Emeklilere verilen 5 bin liralık desteğin bütçeye maliyeti 61 milyar KKM de hesap sahiplerine ödenen paranın faiz ve kur farkı yükü ise 600 milyar.

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