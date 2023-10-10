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İsrail-Hamas çatışmasında 7 gazeteci hayatını kaybetti

İsrail-Hamas çatışmasında 7 gazeteci hayatını kaybetti

Gazze'deki hükümet basın ofisi, İsrail saldırılarında basın camiasının yaşadığı kayıplara ilişkin yazılı açıklama yaptı. İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 7 gazetecinin yaşamını yitirdiği duyuruldu.

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Açıklamada, İsrail saldırılarında 7 Ekim'den bu yana 7 basın mensubunun yaşamını yitirdiği, 10'unun yaralandığı, 2 gazetecinin de kayıp olduğu ifade edildi.

Ölen gazetecilerin isimleri Said et-Tavil, Muhammed Subh, Hişam en-Nevacihe, İbrahim Lafi, Muhammed Cerğun, Muhammed es-Salihi, Esad Şemlah olarak sayılırken, Nidal el-Vahidi ile Heysem Abdulvahid'in kayıp olduğu kaydedildi.

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