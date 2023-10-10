Ezan sesinden rahatsız olan komşusunu uyaran CHP'li kadını böyle cezalandırdılar

İnternethaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık, İstanbul'un lüks sitesinde ezan sesinden rahatsız olan komşularını uyaran CHP'li bir kadının Whatsapp grubundan atılmasını Youtube kanalında değerlendirdi.

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Ezan sesini duyunca duygulananlar olduğu gibi bir de rahatsız olanlar var! Sözde Gayri Müslimlerin çoğunlukta olduğu bir semt... Ulus'ta lüks bir site... Mevzu okunan ezandan rahatsızlık...

Site sakinleri WhatsApp grubu üzerinden özgürlük arayışındalar... Yine aynı sitede oturan CHP'li, Seküler, Atatürkçü bir isim de ezandan rahatsız olanları kınıyor.

Kapak gibi cevaplar veriyor. İnanç özgürlüğüne saygı duyulmasını isterken "Hayırlı Cumalar" sözüyle bitirdiği konuşmasının ardından kadın gruptan atılıyor. Kabul görmeyen, dışlanan bu kadının istediği oysa sadece okunan ezana saygıydı.

Ama laiklik savunucusu bir komşu ezanı duymak istemiyor ve kendi semtinde okunmasını hazmedemiyor. Atatürkçü bir ailenin ferdi, laik düşünce sahibi, seküler anlayışa sahip bir kadın ezana saygı duyulmasını istiyor ama gördüğü muameleye bakın! Rahmetli Necmettin Erbakan'a küfreden, Temel Karamollaoğlu'nu el üstünde tutan Canan Kaftancıoğlu da "Ezan sesi duyunca kusasım geliyor!" Demişti. Siz ne diyorsunuz?

İnternethaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık, yaşanan tartışmaları Youtube kanalında değerlendirdi.

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