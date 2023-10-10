Günübirlik konutlarla ilgili kanun teklifi Meclis'te

Türkiye'de son dönemlerde gündemdeki yerini koruyan günlük ev veya odaların turizm amaçlı kiralanmasına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığı’na sunuldu.Abone ol
Konutların turizm amaçlı kiralanmasına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığı’na sunuldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Teklifimiz 30 maddeden oluşuyor. Teklifle konutların turizm amaçlı kiralanmasını öngörüyor" ifadelerini kullandı.
Türkiye'de son dönemlerde gündemdeki yerini koruyan günlük ev veya odaların turizm amaçlı kiralanmasına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığı’na sunuldu.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Konutların turizm amaçlı kiralanmasına ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi 28.Dönem 2. Yasama yılın ilk teklifini Meclis Başkanlığına sunuyoruz. Teklifimiz 30 maddeden oluşuyor. Teklifle konutların turizm amaçlı kiralanmasını öngörüyor" açıklamasını yaptı.