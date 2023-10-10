İmam ve eşi öldürülmüştü! Katil zanlısı ilk kez hakim karşısına çıktı: Bana çok dokundu

KONYA'da evlerinde öldürülmüş olarak bulunan imam ve eşinin katil zanlısı çocukları, ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkemede savunma yapan zanlı, "Geçmişten gelen sorunlardan kaynaklı bu durum yaşandı. Tabancayı başka bir olay nedeniyle arkadaşlarımdan aldım. Beni gaza getirdiler" diyerek kendini savundu.

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Olay, 1 Haziran Perşembe günü akşam saatlerinde Çumra ilçesi İçeri Çumra Mahallesi 74946 Sokak’ta bulunan 2 katlı müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 çocuk babası 55 yaşındaki Hüseyin Çoban ve eşi 51 yaşındaki Mürüvvet Çoban'dan çocukları haber alamaması üzerine durumu aynı mahallede oturan yakınlarına bildirdi. Çoban çiftinin evine gelen yakınları çifti kanlar içerisinde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde çiftin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekiplerinin cinayetten sonra başlattığı çalışmada çiftin oğlu 26 yaşındaki Mücahit Mustafa Çoban gözaltına alınarak ifadesi alındığı sırada cinayeti itiraf etti. Çumra Jandarma karakolunda işlemleri tamamlanan cinayet zanlısı, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anne ve babasını öldüren Mücahit Mustafa Çoban hakkında "Üst soy akrabayı öldürmek" suçundan düzenlenen iddianamenin Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesinin ardından şahıs, ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkemeye ölen çiftin yakınları katıldı.

"Başka bir olay nedeniyle tabanca aldım, beni gaza getirdiler o yüzden yaptım"

Anne ve babasının katil zanlısı Mücahit Mustafa Çoban, "Geçmişten gelen sorunlarım var. Arkadaşlarımdan başka bir olay nedeniyle tabanca aldım, beni gaza getirdiler o yüzden yaptım. Olaydan bir gün önce kız isteme meselesi yüzünden babamla telefonda tartıştık. Bana 'seni evlatlıktan reddederim' demesi bana çok dokundu. Bu durum çocukluktan beri gelen bir sorun. Bana silahı temin eden arkadaşlarımdan da şikayetçiyim" diye kendini savundu.

Daha sonra mahkeme heyeti dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için davayı erteledi.