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Ocak ayı zammı öne çekildi ek MTV emlak vergisi pasaport harcı, araç muayene ücreti zamlı ödenecek

Ocak ayı zammı öne çekildi ek MTV emlak vergisi pasaport harcı, araç muayene ücreti zamlı ödenecek

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) başta olmak üzere ek MTV, Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, pasaport harcı, araç muayene ücreti, Gelir Vergisi gibi kalemlerde Ocak ayından itibaren uygulanacak vergi zammı öne çekildi. Gelir İdaresi Başkanlığı bugün aldığı bir karar ile Yeniden Değerleme Oranı’nı yüzde 34,80 olarak açıkladı.

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Geçtiğimiz aylarda büyük tartışmalara yol açan bu yıla mahsus tüm araç sahiplerinden ek MTV alınması kararının ardından bugün milyonları ilgilendiren bir hamle daha yapıldı.

Her yıl Ekim ayı itibarıyla yurt içi üretici fiyat endeksinin (Yİ-ÜFE) son on iki aylık ortalamasına göre belirlenen artış, izleyen yılda yani Ocak ayında uygulanacak yeniden değerleme oranını veriyordu. Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, MTV, çeşitli harçlar, araç muayene ücreti, Gelir Vergisi tarife dilimleri ve idari cezaları belirleyen Yeniden Değerleme Oranı’nı için (YDO) flaş bir karar alındı.

Tüm vergi ve MTV'lere zam

2023 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı yüzde 34,80 olarak tespit edildi. Gelir İdaresi Başkanlığının konu ile ilgili sirküleri yayımlandı.

Süre öne çekildi

Sirkülerde, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlık tarafından ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, “2023 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 34,80 (yüzde otuzdört virgül seksen) olarak tespit edilmiştir” denildi.

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