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Irak'ın Kosova kararı Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'i memnun etti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Irak'ın Kosova kararı Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'i memnun etti

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosova'nın bağımsızlığını tanımayan Irak'a "bu prensipli tutumu" dolayısıyla teşekkür etti.

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Vucic, başkent Belgrad'da, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Muhammed Halbusi'yi kabul etti.

Sosyal medya hesabından görüşmeyi değerlendiren Vucic, Sırbistan ve Irak arasındaki ilişkilerin geliştirilmesini ele aldıklarını belirterek "Batı Balkan ve Orta Doğu'daki mevcut durumları da görüştük. Sorunların çözümünde diyaloğun kaçınılmaz olduğuna mutabık kaldık. Dost Irak'a, Kosova'nın bağımsızlığını tanımayarak gösterdiği prensipli tutum dolayısıyla minnettarım." ifadelerini kullandı.

Vucic, gelecek dönemde yapılacak ikili işbirliğinin faydalı olacağı temennisinde bulunarak Halbusi'yi Belgrad'da ağırlamaktan mutluluk duyduğunu kaydetti.

Sırbistan, tek taraflı bağımsızlığını 2008'de ilan eden Kosova'yı kendi toprağı görüyor ve bu nedenle iki ülke sürekli gerginlik yaşıyor.

Avrupa Birliği (AB) arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında, ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak bir yol bulmaya çalışılıyor.

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