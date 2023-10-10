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İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nun acı günü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nun acı günü

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nun annesi Nuran Memişoğlu hayatını kaybetti.

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87 yaşında hayatını kaybeden İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nun annesi Nuran Memişoğlu için Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde bir cenaze töreni düzenlendi.

Öğle namazını müteakip düzenlenen törene, Eski Başbakan Binali Yıldırım, Eski İçişleri Bakanı ve İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Davut Gül, Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Memişoğlu’nun ailesi ve sevenleri katıldı.

Kemal Memişoğlu taziyeleri tek tek kabul etti. Yakınları acılı gününde Memişoğlu’nu yalnız bırakmadı. 

Nuran Memişoğlu’nun cenazesi, namazın ardından defnedilmek üzere Zincirlikuyu Mezarlığı’na götürüldü.

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