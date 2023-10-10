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HABER /  DÜNYA

İsrail savaş uçakları Gazze'de 4 ambulansı hedef aldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İsrail savaş uçakları Gazze'de 4 ambulansı hedef aldı

İsrail savaş uçaklarının abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 4 ambulansı hedef aldığı belirtildi.

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Gazze'deki Sağlık Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan kısa açıklamada, İsrail'in saldırılarında Gazze Şeridi'nin doğusundaki Absan bölgesinde 4 ambulansın hedef alındığı kaydedildi.

Ambulansların durumu hakkında ayrıntılı bilgi verilmedi.

Bakanlıktan yapılan bir başka açıklamada ise İsrail'in Gazze'deki Haydar Abduşşafi Sağlık Merkezi'nin yakınını bombaladığı ifade edildi.

Saldırılar sonucu hasara uğrayan merkezin hizmet veremez duruma geldiği aktarıldı.

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