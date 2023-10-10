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AK Parti'den 30 maddelik ekonomi paketi! Emekliye ikramiye ve konut detayı

AK Parti'den 30 maddelik ekonomi paketi! Emekliye ikramiye ve konut detayı

TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler "Emekli maaşlarına yansıtılacak 5 bin TL'lik ikramiye, komisyon aşamasında bu teklife önergeyle eklenecek" dedi. Güler, konutların turizm amaçlı kiralanmasına ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi ile ilgili de açıklama yaptı.

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AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, konutların turizm amaçlı kiralanmasına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığı’na sunduklarını söyledi. Emekli maaşlarına yansıtılacak 5 bin TL'lik ikramiye, komisyon aşamasında bu teklife önergeyle eklenecek.

Abdullah Güler'in açıklamaları şöyle:

"28.Dönem 2. Yasama yılın ilk teklifini Meclis Başkanlığına sunuyoruz Teklifimiz 30 maddeden oluşuyor. (Konutların turizm amaçlı kiralanmasına ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi) 28.Dönem 2. Yasama yılın ilk teklifini Meclis Başkanlığına sunuyoruz Teklifimiz 30 maddeden oluşuyor. (Konutların turizm amaçlı kiralanmasına ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi) teklifle konutların turizm amaçlı kiralanmasını öngörüyor. Emekli maaşlarına yansıtılacak 5 bin TL lik ikramiye, komisyon aşamasında bu teklife önergeyle eklenecek."

Ayrıntılar geliyor...

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