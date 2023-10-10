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Diyarbakır’da izinsiz yürüyüşte gözaltına alınan DBP'li İlbasan tutuklandı

Diyarbakır’da izinsiz yürüyüşte gözaltına alınan DBP'li İlbasan tutuklandı

DİYARBAKIR'da bölücü terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan’ın 9 Ekim 1998’de Suriye’den çıkarılmasının yıldönümünde yapılan izinsiz yürüyüşte gözaltına alınan 104 kişiden Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkan Yardımcısı Zekiye İlbasan tutuklandı.

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Dün, bölücü terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan’ın 9 Ekim 1998’de Suriye’den çıkartılmasının yıl dönümünde aralarında yeni ismi Demokratik Halklar Partisi (DHP) olan Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi milletvekilleri Ömer Öcalan, Sırrı Sakık, Salihe Aydeniz, Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Ferit Şenyaşar'ın da olduğu milletvekilleri, parti temsilcilerinden oluşan grup, Bağlar ilçesinde bulunan Koşuyolu Parkı’nda izinsiz basın açıklaması ve yürüyüş yapmak istedi.

Uyarılara rağmen yürüyüş yapmakta ısrar eden gruba polis müdahale etti. Çıkan arbede sonrası 104 kişi gözaltına alındı. Emniyet işlemleri tamamlanan 103’ü serbest bırakılmıştı.

Gözaltı işlemleri devam eden Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkan Yardımcısı Zekiye İlbasan tutuklandı.

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