Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'den esir takasıyla ilgili flaş açıklama

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, çatışmalar bitene kadar İsrail ile esir takası konusunda görüşme yapılmayacağını açıkladı.

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Hamas-İsrail arasındaki çatışma 4. günde devam ediyor. Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye yaptığı açıklamada, çatışmalar bitene kadar İsrail ile esir takasının gündeme gelmeyeceğini ifade etti.

Heniyye, “Esirlerle ilgili bizimle iletişime geçen tüm taraflara, bu dosyanın savaş bitmeden açılmayacağını bildirdik” ifadelerini kullandı.

Heniyye ayrıca, esir takasının Hamas’ın kabul edeceği şekilde gerçekleştirileceğini vurguladı.

Hamas'ın elinde cumartesi gününden bu yana 100-150 esir bulunduğu belirtiliyor.

İsrail- Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında Gazze'de 770 kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 4 bin kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerinin saldırılarında ise 19 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 100 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Gazze'den düzenlenen saldırılarda en az 900 İsraillinin hayatını kaybettiği, 157'si ağır 2 bin 616 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.